Японія використає ядерну енергію для зменшення залежності від Росії, – прем'єр

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна використовуватиме ядерні реактори, щоб допомогти зменшити залежність власної та інших країн від російської енергетики.

Кіcіда сказав, що ядерна атомна електростанція стане частиною майбутньої енергетичної політики країни, передає Reuters.

Він заявив, що Японія вирішить проблему "вразливості нашої власної енергетичної самодостатності", розширюючи те, де вона купує енергію, пропагуючи відновлювані джерела енергії та використовуючи ядерну енергію для диверсифікації джерел виробництва.

"Ми будемо використовувати ядерні реактори з гарантією безпеки, щоб сприяти зменшенню залежності в усьому світі від російської енергетики", – сказав Кішіда.

"Перезапуск лише одного існуючого ядерного реактора мав би такий самий ефект, як і постачання 1 млн тонн нового СПГ на рік на світовий ринок", – додав він.

За його словами, у наступне десятиліття буде залучено 150 трлн ієн ($1,16 трлн) інвестицій для досягнення цілей вуглецевої нейтральності до 2050 року і скорочення викидів парникових газів на 46% до 2030 року.

Він окреслив дорожню карту до 2030 року, зосереджену на максимальному використанні "ціноутворення на вуглецю, що сприяє зростанню" та просуванні довгострокових проєктів.