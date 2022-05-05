Країни ОПЕК та Росія підтвердили план поступового збільшення видобутку нафти

Міністри країн ОПЕК та ряду інших країн-виробників нафти, зокрема Росії, погодили збільшення квоти на видобуток нафти в червні на 432 тис. барелів на добу, як і передбачалося попередньо узгодженим графіком.

Про це повідомляється на сайті організації за підсумками зустрічі міністрів країн-учасниць, яка відбулася 5 травня.

"Було відзначено, що постійні фундаментальні чинники на ринку нафти та прогнозний консенсус вказують на збалансованість ринку. Крім того, він відзначено продовження впливу геополітичних факторів та проблем, пов’язаних із пандемією", – йдеться у повідомленні.

З огляду на це учасниці пакту про обмеження видобутку нафти, відомого як ОПЕК+, підтвердили план щомісячного збільшення видобутку і провести наступну зустріч міністрів 2 червня.

Згідно з угодою, досягнутою в липні минулого року, ОПЕК+ планує збільшувати видобуток на 0,43 млн барелів на добу щомісяця до кінця вересня.

Таким чином країни ОПЕК+ відмовилися пришвидшити відновлення видобутку нафти, до чого на тлі санкцій проти Росії закликають, зокрема, США.