75% українських підприємців продовжують займатися бізнесом, – опитування

Три чверті (75%) українських підприємців продовжують займатися бізнесом. Майже всі з тих, хто втратив справу, планують відновити її: більшість – після війни, третина – за нагоди, не чекаючи кінця військових дій, і невелика частина – найближчим часом, не чекаючи нагоди.

Про це свідчать результати опитування дослідницькою компанією Gradus Research 303 власника/керівника мікро-, малого та середнього бізнесу України.

Як повідомляється, збільшилось число власників та топ-менеджерів, які характеризують свій бізнес як "такий, що працює, як і раніше" і "такий, що працює частково" (ріст з 41% до 45%). Причому 38% підприємців, що набагато більше, ніж у попередню хвилю опитування, зазначили, що в результаті їхній бізнес не потребуватиме галузевої трансформації.

Також український бізнес відновлює намір виплачувати гроші працівникам та постачальникам. Якщо у березні виплати працівникам на довоєнному рівні планували здійснювати 14% роботодавців, то станом на кінець квітня – 23%, а кількість тих, хто не планує виплати зменшилась на третину (з 33% до 20%).

Позитивна тенденція і у виплатах постачальникам, тут відновлення довоєнних виплат росте з 19% до 32%, а падіння невиплат – майже у 2 рази, з 29% до 16%.

Дві третини (61%) тих компаній, що залишилися працювати, заявили, що не потребують фізичного переміщення. Тільки 10% повідомили, що їхній бізнес потребує переміщення, але цього ще не відбулося, вдвічі більше – або вже переїхали, або у

процесі.

Половина переміщених компаній (47%) зробила релокацію задля самого збереження бізнесу, друга за розповсюдженістю причина вимушеної мобільності – переїзд дозволив вирішити логістичні проблеми.