Українці подали 135 тисяч заявок про пошкоджене внаслідок війни майно, – Шуляк

Загальна площа зруйнованого чи пошкодженого житла наразі складає 9 млн 401 тис. метрів. Запуск процесу компенсації такого житла в Україні планується вже незабаром, не чекаючи на міжнародні суди та отримання репарацій.

Про це на зустрічі з компаніями Європейської бізнес-асоціації повідомила заступниця голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Наразі зусилля усіх гілок влади спрямовані на те, щоб допомагати Збройним Силам України та вести роботу з міжнародними партнерами, втім одночасно також варто планувати повоєнну розбудову країни. Бізнес погоджується з переконанням пані Олени, що говорити про відновлення та відбудову країни треба вже зараз, попри важкі бойові дії, що тривають. Адже плануючи відбудову країни ми думаємо про створення умов для повернення близько 10 млн українців, які виїхали за кордон або стали внутрішньо переміщеними особами – йдеться і про житло, і робочі місця, і запуск економіки", – сказано в повідомленні ЄБА.

Уряд вже виділив більше 1 млрд грн для оперативного відновлення деокупованих областей – це Київська, Чернігівська, Сумська, Житомирська області. Ці кошти йдуть, перш за все, на проведення розмінування, відновлення транспортного сполучення – розчистка доріг, зведення тимчасових мостів, відновлення мереж та комунікацій – світло, газ, вода, а також проведення поточних ремонтів – заміна вікон, відновлення покрівель.

Найбільш актуальне питання на порядку денному наразі – це компенсування житла для українців. Оскільки держава не чекатиме на виплату репарацій, аби розпочати цей процес, то компенсування житла в першу чергу відбуватиметься для фізичних осіб та тільки для громадян України. Буде й друга черга, куди буде включений бізнес та робота з втраченим, знищеним чи пошкодженим майном юридичних осіб, втім фізособи наразі в пріоритеті. Зокрема, в першу чергу йдеться про багатодітні сім’ї, людей з інвалідністю, учасників бойових дій.

Для цього в першому читанні вже був прийнятий законопроєкт №7198, який передбачає компенсацію житла та незавершеного будівництва метрами житлової площі, а не грошима. Передбачається, що можна буде обрати забудовника, об’єкт та навіть інший рівноцінний населений пункт. На ремонт пошкодженого житла, яке може бути відновлене, надаватимуться кошти. Будуть створені комісії з розгляду питань щодо надання компенсацій, механізм отримання компенсацій наразі передбачений у кілька кроків: подача заяви, її розгляд комісією, експертиза та оцінка житла, висновки та надання компенсації. Втім, до законопроєкту ще можуть вноситись зміни і вдосконалення, про затверджений механізм буде поінформовано додатково.