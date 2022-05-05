У "Дії" з'явилася можливість оформити компенсацію за працевлаштування переселенців

Підприємці отримали можливість отримати через портал "Дія" компенсацію у розмірі 6,5 тисячі грн на місяць за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Багато людей залишилися без роботи та дому й вимушено переїхали до інших областей України. Тепер коли наймаєте на роботу українця, який отримав довідку ВПО, ви можете отримати грошову компенсацію 6500 гривень за перший та другий місяць роботи людини", – нагадав міністр.

Федоров пояснив, що для отримання компенсації необхідно заповнити заявку на порталі "Дія" та підписати її кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Після цього заявка буде відправлена до Державного центру зайнятості.

Компенсація буде нарахована в тому разі, якщо підприємець працевлаштував ВПО після 24 лютого за умови, що переселенець отримав довідку теж після цього числа, його заробітна плата на новому місці роботи була не менша за мінімальну.

Для отримання виплати також має бути сплачений єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування та подана податкова звітність за 4 квартал 2021 року.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.