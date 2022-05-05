Міндовкілля оцінило завдані українським лісам окупантами збитки у 13 мільярдів

За попередніми підрахунками, шкода, яку завдала лісогосподарським підприємствам військова агресія РФ, становить 13,2 млрд грн.

Про це йшлося на розширеній колегії Державного агентства лісових ресурсів, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зокрема, у лісництвах, які перебували на окупованій території, знищені будівлі та розграбоване обладнання, транспортні засоби, величезну шкоду нанесли лісовій екосистемі, на більшості об'єктах ще досі тривають розмінування, очищення від військової техніки тощо.

Крім того, бойові дії погіршили статистику лісових пожеж.

"На сьогодні маємо 191 випадок загорянь у лісі на загальній площі 1 754 га. Це втричі більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року. Середня площа однієї пожежі зросла у 16 разів", – зазначається у повідомленні.

Водночас у Держлісагентстві відначають, що за перший квартал 2022 року чистий дохід лісгоспів від реалізації продукції склав 4,5 млрд грн, що на 423 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2021 року.