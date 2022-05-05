Колишній виробник автомобілів BMW в Росії виділив своїм робітникам городи

Російська компанія "Автотор", що займалася складанням автомобілів марок BMW, Kia і Hyundai на своєму заводі в Калінінграді, виділила співробітникам ділянки для облаштування городів.

Як повідомляється на офіційному сайті компанії, з метою "додаткової соціальної підтримки працівників підприємства" працівникам пропонують ділянки площею 10 соток.

Для цього виділено два земельні масиви загальною площею 300 га, що перебувають у власності компанії поблизу двох місцевих сіл. На одному з масивів "методом жеребкування було розподілено 168 ділянок".

"Для забезпечення майбутнього врожаю на городах заводчан на "Автоторі" організовано продаж високоякісної насіннєвої картоплі вітчизняного виробництва", – зазначається у повідомленні.

В компанії пояснюють такий крок "непростим економічним становищем, у якому опинилося підприємство".

Як повідомлялося, раніше російська компанія "Автотор" вимушено відправила співробітників в оплачувану корпоративну відпустку в період з 1 по 22 травня. Компанія залишалася останнім значним виробником автомобілів іноземних марок в Росії, окрім китайських.

1 березня BMW Group повідомила про припинення постачання на російський ринок та локального виробництва автомобілів через розв’язану Росією повномасштабну війну проти України.

Після її початку багато іноземних автоконцернів заявили про припинення локального виробництва автомобілів в Росії та їх імпорту в країну. У підсумку виробництво легкових автомобілів станом на квітень здійснювалось лише приблизно на третині російських автозаводів.