Японія внесе ще 140 осіб до російського санкційного списку

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що 140 осіб будуть додані до списку санкцій проти Росії, а заборона на експорт японської продукції буде поширена на російські військові фірми.

Про це Кісіда заявив, виступаючи в Лондоні, передає Reuters.

Кісіда також додав, що зараз настав час для провідних країн "Групи семи" зміцнити свою єдність.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна використовуватиме ядерні реактори, щоб допомогти зменшити залежність власної та інших країн від російської енергетики.