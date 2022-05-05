Японія внесе ще 140 осіб до російського санкційного списку
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що 140 осіб будуть додані до списку санкцій проти Росії, а заборона на експорт японської продукції буде поширена на російські військові фірми.
Про це Кісіда заявив, виступаючи в Лондоні, передає Reuters.
Кісіда також додав, що зараз настав час для провідних країн "Групи семи" зміцнити свою єдність.
Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що країна використовуватиме ядерні реактори, щоб допомогти зменшити залежність власної та інших країн від російської енергетики.
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