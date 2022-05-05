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Британія ввела санкції проти металургійного холдингу Evraz Абрамовича

evraz,евраз

Велика Британія запровадила санкції проти холдингової компанії металургійної групи "Євраз" Романа Абрамовича та партнерів – британської Evraz plc.

Як повідомляється на сайті британського уряду, ця компанія внесена до санкційного списку 5 травня.

Підставою для запровадження санкцій щодо Evraz plc вказано те, що вона отримує вигоду або підтримує уряд Росії шляхом ведення бізнесу в галузях стратегічного значення для РФ.

Як повідомлялося, раніше Великобританія та ЄС ввели санкції проти Абрамовича, звинувативши його у співпраці з режимом президента Росії Володимира Путіна.

У березні компанія Evraz не змогла вчасно провести виплату купону за євробондами, оскільки її заблокував банк-кореспондент. В самій компанії припускали, що це може бути пов'язано із санкціями проти Абрамовича.

За даними на сайті Evraz, сьогодні її найбільші акціонери – Роман Абрамович (28,68%), Олександр Абрамов (19,35%), Олександр Фролов (9,66%) та Геннадій Козовий (5,75%). Компанія входить до найбільших виробників сталі у світі та є світовим лідером з виробництва рейок.

Автор: 

Абрамович Роман (116) Велика Британія (1207) металургія (941) росія (14400) санкції (4481)


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