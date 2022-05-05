Шольц назвав умовою для зняття санкцій з Росії згоду України
Канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв, що санкції з Росії можуть бути зняті лише у випадку, якщо Україна буде із цим згодна.
Про це Шольц заявив в інтерв'ю журналу Stern, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми зможемо та захочемо зняти наші санкції лише у згоді з Україною", – сказав Шольц.
Раніше Шольц повідомив, що Німеччина, яка нещодавно вже виділила Україні кредит на 150 млн євро, прискорено готує ще один такий кредит, а також надасть додаткові кошти на гуманітарну допомогу та проєкти розвитку.
Як повідомлялося, в цілому Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України в умовах розв’язаної Росією повномасштабної війни, зібрала $6,5 млрд, заявив прем'єр-міністр Польщі і один з її організаторів Матеуш Моравецький.
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