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Новини
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Шольц назвав умовою для зняття санкцій з Росії згоду України

олаф,шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц пообіцяв, що санкції з Росії можуть бути зняті лише у випадку, якщо Україна буде із цим згодна.

Про це Шольц заявив в інтерв'ю журналу Stern, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми зможемо та захочемо зняти наші санкції лише у згоді з Україною", – сказав Шольц.

Раніше Шольц повідомив, що Німеччина, яка нещодавно вже виділила Україні кредит на 150 млн євро, прискорено готує ще один такий кредит, а також надасть додаткові кошти на гуманітарну допомогу та проєкти розвитку.

Як повідомлялося, в цілому Міжнародна донорська конференція, присвячена збору коштів для України в умовах розв’язаної Росією повномасштабної війни, зібрала $6,5 млрд, заявив прем'єр-міністр Польщі і один з її організаторів Матеуш Моравецький.

Автор: 

Німеччина (1891) росія (14400) санкції (4481) Шольц Олаф (50)


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Це і є наслідок який пішов на користь за відмову філіну -Штамаеру відвідати Київ ,(нагадаю филин пропонував відвідати нашому послу концерт за участю раш-артистів , це був ляпас ) Шольц став більш адекватним ,а значить йдемо в правильному векторі
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05.05.2022 20:38 Відповісти
Це новини для москальського бізнесу? Який цензор дбайливий..
Коли в Україні при владі кремлядські криси і консерви, сміло можна таке заявляти. А з демократично обраною владою після війни слабо?
Якщо зевлада так прагне «подарувати» окупанту українські території, то зробитись якусь заяву для шльонця за шашликом не змусять себе довго чекати.
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06.05.2022 11:31 Відповісти

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