ЄІБ готовий прискорити виділення Україні коштів на 1,5 мільярда євро

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) міг би прискорити виділення Україні коштів на загальну суму до 1,5 млрд для фінансування найнагальніших потреб за наявності гарантій ЄС.

Про це президент банку Вернер Хойєр повідомив на Міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві, інформує Інтерфакс-Україна.

"ЄІБ також має гарні можливості для того, щоб взяти на себе важливу роль у фінансовому управлінні Фондом солідарності, запропонованим ЄС, під керівництвом Європейської комісії, якщо його про це попросять", – сказав голова ЄІБ.

Хойєр відзначив досвід банку у рамках програми відновлення для Східної України після початку російського вторгнення у 2014 році, додавши, що, на жаль, багато будівель, у відновлення яких банк інвестував, як і безліч інших по всій Україні, в останні місяці були пошкоджені, зруйновані або перейшли під контроль Росії.

"Але ми відновлювали раніше і разом з усіма вами, на знак солідарності з Україною, будуватимемо наново, створюючи умови для кращого майбутнього", – наголосив голова ЄІБ.

Він нагадав, що банку вдалося швидко направити майже 700 млн євро уряду України на невідкладні потреби всього через кілька тижнів після вторгнення Росії, а також схвалити пакет підтримки у розмірі 4 млрд євро для країн, які прийняли українських біженців.

"Я тут тому, що на додаток до негайної гуманітарної допомоги… існує гостра необхідність якнайшвидше відновити критично важливу інфраструктуру, щоб допомогти Україні, її економіці та її народу залишатися стійкими, поки вони захищатимуться від російської агресії. Підтримка основних транспортних комунікацій, забезпечення тимчасовим житлом вимушених переселенців, терміновий ремонт громадських будівель, у тому числі шкіл та лікарень – все це потребує термінових інвестицій", – пояснив Хойєр.

Глава ЄІБ також наголосив на необхідності вже зараз розпочати етап планування загальнонаціональної реконструкції, навіть якщо розпочати її можна буде лише після закінчення війни.

Як повідомлялося, голова ЄІБ Вернер Хойєр заявляв про можливість прискорити передачу Україні додаткових 1,3 млрд євро за підтримки інституцій ЄС ще місяць тому, однак про прийняття такого рішення не повідомлялося.