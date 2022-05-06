Зеленський ветував закон про конфіскацію активів підсанкційних осіб

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", який парламент ухвалив 21 квітня.

Про це повідомляє пресслужба ОФісу президента.

Зазначається, що цей документ встановлює новий вид санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

"Водночас закон не встановлює чітких критеріїв, за якими особа може бути віднесена до числа тих, на кого поширюється дія такої санкції. Це не відповідає вимогам Конституції України", – йдеться у повідомленні.

Також закон наділяє новими повноваженнями Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо виявлення та розшуку активів, що підлягають блокуванню, фізичних та юридичних осіб, вказаних у рішеннях Ради національної безпеки i оборони України. Ці повноваження НАЗК виходять за межі його компетенції, визначеної законом "Про запобігання корупції", додали в пресслужбі.

Крім того, документ пропонує доповнити закон "Про санкції" положеннями про здійснення Вищим антикорупційним судом (ВАКС) адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави. Водночас не передбачено внесення відповідних змін до закону "Про Вищий антикорупційний суд", яким визначаються засади організації та діяльності ВАКС.

Так враховуючи викладене, Зеленський повернув цей закон зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду в сесійній залі.