США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $387 мільйонів

Сполучені Штати, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надають Україні додаткову гуманітарну допомогу на суму в майже $387 млн у відповідь на агресію РФ.

Про це повідомляє пресслужба USAID.

"24 березня президент США заявив про готовність надати нову фінансову підтримку на понад $1 млрд для надання гуманітарної допомоги тим, хто потерпає від російської війни в Україні та про її серйозні наслідки для всього світу, включаючи значне погіршення стану продовольчої безпеки. Сьогоднішня заява – це ще один внесок для досягнення вищезазначеної цифри та визнання постійних глобальних потреб", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти направлять на постачання життєво важливого продовольства людям, які перебувають у важкодоступних місцях Україні, а також на проведення грошових переказів для людей у місцях, де функціонують ринки. Крім цього, ця допомога передбачає постачання питної води, предметів санітарії та гігієни, ліків та супровідних матеріалів та надання координаційної підтримки спільноті.

В Агентстві додали, що США– найбільша країна-донор гуманітарної допомоги в Україні. Із самого початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого, Сполучені Штати надали гуманітарної допомоги на суму у понад $688 млн для забезпечення потреб людей в Україні та тих громадян, які вимушено перебрались до сусідніх країн.

Ця допомога включає продовольство, безпечну питну воду, прихисток, невідкладну медичну допомогу та постачання медпрепаратів. Крім цього, USAID також нарощує свої програми розвитку для реагування на кібератаки та загрози для енергетичної інфраструктури, протидії дезінформації, підтримки малого підприємництва та сільськогосподарського сектора, документування порушень прав людини, забезпечення важливих медичних потреб та подальшого функціонування місцевих та національних урядових органів.