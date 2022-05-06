Абрамович продає футбольний клуб "Челсі" американському мільярдеру, – Bloomberg

Футбольний клуб "Челсі" близький до підписання угоди про продаж із консорціумом інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Белі.

Як повідомляє Bloomberg, офіційно про це можуть оголосити уже в п'ятницю.

Зазначається, що відповідна угода стане першим кроком для отримання контролю над ФК. Продаж також має схвалити уряд Великої Британії та англійська Прем’єр-ліга.

До консорціуму входять інвестиційна компанія Clearlake Capital, швейцарський бізнесмен Хансьорг Віс і Марк Вольтер. Белі та Волтер є співвласниками бейсбольної команди "Лос-Анджелес Доджерс".

Суму угоди не розголошують, але очікується, що вона перевершить рекордну ціну, за якою у 2005 році був куплений "Манчестер Юнайтед" – понад 700 млн фунтів стерлінгів.

Із 2003 року власником "Челсі" був російський мільярдер Роман Абрамович. На початку березня він оголосив про намір продати клуб. Нагадаємо, Велика Британія та ЄС ввели санкції проти Абрамовича, звинувативши його у співпраці з режимом президента РФ Володимира Путіна.