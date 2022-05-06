Підприємці отримали можливість змінити місцеперебування через "Дію"

На порталі "Дія" відтепер підприємці зможуть внести зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що раніше, щоб внести ці зміни до ФОП, треба було йти до міської або селищної ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву, та очікувати кілька діб, доки її опрацюють.

"Як зараз: кілька хвилин на заповнення заяви онлайн у кілька кліків, 24 години на внесення змін, 190 грн замість 250. Без черг, бюрократії та корупції", – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб внести зміни до ФОП, необхідно авторизуватися на порталі "Дія", натиснути "Послуги" – "Підприємництво" – "Внесення змін про ФОП". Після того, заповнити заявку, підписати КЕП та сплатити онлайн.

Далі заява автоматично надходить у реєстр фізосіб-підприємців, а її статус можга переглянути у своєму кабінеті на порталі "Дія". Результат надійде на електронну скриньку.