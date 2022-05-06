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Європейські банки втратили $7 мільярдів через вихід з Росії, – Bloomberg

доллар

Європейські банки втратили $7 млрд внаслідок кризи, яку спричинило вторгнення РФ в Україну.

Як пише Bloomberg, розрахунки охоплюють списання, резерви на можливі втрати за кредитами та збитки, передає Forbes.

За даними агентства, найбільше через припинення діяльності в РФ постраждала французька група Societe Generale – в $3,7 млрд.

Італійська банківська група UniCredit втратила $2 млрд, німецький Commerzbank – $500 млн.

До десятки за обсягом збитків також потрапили австрійський Raiffeisen Bank ($300 млн), швейцарский Credit Suisse ($200 млн), французький BNP Paribas ($2 млн), німецький Deutsche Bank ($100 млн) та швейцарський UBS ($1 млн).

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банки (7009) росія (14410) втрати (49)


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