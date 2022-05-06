Аграрії отримали пільгових кредитів на посівну на 20 мільярдів

Станом 5 травня в межах програми "Доступні кредити 5-7-9" банки видали сільськогосподарським товаровиробникам кредитів на 19,81 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що основна частина була залучена за програмою портфельних гарантій 80 % – це 13,43 млрд грн. Кількість с/г товаровиробників, які залучили кредити, – 7 194.

"Аграрії можуть залучити до 60 млн грн строком на півроку. Сплата за відсотками відсутня. 20% від суми кредиту гарантує позичальник, а решту суми – держава. У заставу можна оформити майно клієнта або поручителя, обладнання, транспортні засоби, нерухоме майно, а також основні засоби, що купуються за рахунок кредитних коштів", 2 йдеться у повідомленні.

Водночас обмежень за кількістю землі в обробці немає. Але ключова умова – підпадати під визначення с/г товаровиробника.

"Чимало банків надають кредитування, висуваючи одну ключову вимогу: прибуткову діяльність хоча б за один із двох останніх звітних років для тих, хто вже давно на ринку, та наявність бізнес-плану для новостворених господарств. Щотижня витримуються доволі високі темпи з виділення кредитів – у день банки видають від пів мільйона до майже мільярда гривень аграріям", – зазначив міністр аграрної політики Микола Сольський.

Понад 1 млрд грн уже залучили аграрії восьми областей: Кіровоградська (2,57 млрд грн), Вінницька (2,17 млрд грн), Київська (1,9 млрд грн), Дніпропетровська (1,71 млрд грн), Одеська (1,64 млрд грн), Полтавська (1,42 млрд грн), Волинська (1,26 млрд грн), Львівська (1,06 млрд грн).

Загалом граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі у 2022 році, з урахуванням вільних лімітів 2021 року, становить 26,9 млрд грн.