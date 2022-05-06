Нацбанк надав рекомендації банкам щодо діяльності на окупованих територіях

Національний банк ухвалив постанову щодо діяльності банків, які опинилися на тимчасово окупованій РФ територіях або в зоні бойових дій.

Відповідний документ оприлюднили на сайті регулятора.

Відповідно до постанови, такі банки можуть самостійно ухвалювати рішення щодо тимчасового припинення роботи на таких територіях, якщо є загроза життю та здоров’ю працівників та клієнтів банку.

Також вони можуть мінімізовувати залишки готівки шляхом видачі готівки з каси клієнтам та завантаження банкоматів.

За технічної можливості та якщо немає загрози життю та здоров’ю працівників банків, Нацбанк рекомендує забезпечити можливість:

приймання торговцями електронних платіжних засобів для здійснення безготівкових розрахунків;

видачі торговцями коштів у готівковій формі держателям електронних платіжних засобів у разі здійснення безготівкових розрахунків;

продовження обслуговування клієнтів за допомогою систем дистанційного обслуговування.

Водночас українські банки здійснюють безготівкові платежі до настання обставин, що унеможливлюють їхнє проведення.

Крім того, після деокупації банки повинні якнайшвидше відновити роботу відділень, забезпечити можливість здійснення безготівкових платежів, поповнення банкоматів та проведення інших операції з готівкою.