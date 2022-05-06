Нацбанк виключив із держреєстру 18 кредитних спілок

Національний банк виключив із Державного реєстру фінансових установ 18 кредитних спілок, а п'ять установ добровільно відмовилися від ліцензій.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що з Державного реєстру фінансових установ виключено такі кредитні спілки: "Кримкредитсоюз", "ЮРТ"; "Кафа", "Атей", "Таврійська фінансова взаємодопомога", "Одісей", "Авангард", "Партнер", "Шанс", "Кредит Інвест Плюс", "Казна", "Капітал-кредит", "Краснодон", "Наше право", "Добробут", "Донбас-інвест", "Шанс 2010", "Закон і довіра".

Крім того, відкликано ліцензії у таких фінансових установ на підставі їх власних заяв:

ТОВ "ФК "Локо" – ліцензію на надання послуг з факторингу;

ТОВ "ФК "Фактор Глобал Альянс" – ліцензію на надання послуг з факторингу;

ТОВ "Фактор Кредис Сервіс" – ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; на надання послуг з факторингу; на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ "ФК "Фіндіалог" – ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; на надання послуг з факторингу; на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ "ФК "Фінкред" – ліцензії на надання послуг з факторингу та на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданнях 20 квітня та 4 травня 2022 року.