Мінфін не бачить підстав для змін у наглядовій раді "Приватбанку"

Необхідності кадрових змін у державних банках наразі немає, зокрема і в частині наглядових рад.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Банківська система взагалі якісно спрацювала в цей період, у тому числі допомогла якісна регуляція Національного банку в перші дні війни. Доречні були рішення, які вчасно допомогли стабілізувати ситуацію. У тому числі якісно працюють державні банки, правління, наглядові ради", – сказав Марченко.

Він уточнив, що Мінфін зокрема не бачить підстав для кадрових змін у керівних органах "Приватбанку".

"Не бачу таких підстав ні з цим, ні з іншими банками. "Приватбанк" заплатив дивідендів наперед у березні 28 млрд грн. Він найбільш активний банк, переглянув власну кредитну політику під час війни. Я задоволений роботою держбанків", – додав Марченко.

Як повідомлялося, раніше заступник голови НБУ Ярослав Матузка також наголошував, що наглядові поради всіх держбанків справляються з роботою і Нацбанк не бачить необхідності кадрових змін у них, зокрема Матузка позитивно відзначав роботу "Приватбанку".

Як повідомлялося, 15 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки", який розширює підстави для звільнення іноземних фахівців з наглядових рад українських державних банків та компаній.

Раніше член наглядової ради "Приватбанку" Роман Сульжик пояснював, що метою цього законопроєкту є створення підстави для звільнення іноземних членів наглядових рад держкомпанії та банків.

Зазначимо, що позбутися іноземців у складі наглядових рад держкомпаній раніше вимагали як ряд депутатів від "Слуги народу", зокрема, яких було виключено через запровадження санкцій США, так і депутати від пропутінської партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.