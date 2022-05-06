Російський "Совкомфлот" планує продати частину флоту через санкції

Найбільша російська судноплавна компанія "Совкомфлот" має намір продати "віковий" флот та судна, експлуатація яких обмежена через введені проти російського флоту санкції.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу компанії.



Раніше в ЗМІ писали, що компанія планує продати щонайменше 40 суден для погашення кредитів у західних банках. Але в компанії ці повідомлення назвали "перебільшеними".



"До продажу на ринку пропонується віковий тоннаж, а також судна, експлуатація яких не є доцільною через введені щодо російського торговельного флоту обмеження", – зазначили в компанії.

"Совкомфлот" спеціалізується на перевезенні зрідженого газу, нафти та нафтопродуктів, один з найбільших у світі операторів танкерного флоту. Власний та зафрахтований флот, включно із судами спільних підприємств, налічує 135 суден загальним дедвейтом 11,7 млн тонн.

Як повідомлялося, "Совкомфлот" планує до 15 травня закрити кіпрський офіс, який забезпечує фінансовий менеджмент, бухгалтерський облік та підготовку консолідованої звітності.

У лютому Міністерство фінансів США у зв’язку з військовим вторгненням РФ на територію України ввело додаткові санкції стосовно найбільшої російської морської та вантажної судноплавної компанії "Совкомфлот" та низки інших організацій, що належать або контролюються російським урядом. Аналогічні санкції запроваджено Євросоюзом.