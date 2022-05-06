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Мінфін не бачить можливості для дострокового викупу єврооблігацій України

евробонды

Міністерство фінансів наразі не бачить можливості для дострокового викупу єврооблігацій України, попри те, що їх ринкова вартість впала до близько 50% номіналу.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"По-перше, немає коштів на це, а по-друге, виникне запитання у наших партнерів – куди ви використовуєте наші гроші. Але ситуація дійсно сприятлива, аби і варанти викупити, і єврооблігації. Ми над цим працюємо. Не можна сказати, що Мінфін це постійно відкидає. Але поки що це не виглядає доцільним на конкретний момент часу", – сказав Марченко.

Він нагадав позицію Мінфіну про те, що Україна продовжить обслуговувати свої боргові зобов’язання.

"Можна скористатися моментом, але в подальшому нам це дуже нашкодить. Навіть розмови про потенційну реструктуризацію (держборгу, – ред.) дуже шкодять нам і нашим планам. У найближчу перспективу я не бачу жодних проблем із обслуговуванням зовнішнього боргу. За травень усі наші зовнішні виплати – дещо більше $200 млн. Це і ЄІБ, і МБРР, і МВФ, і частково – ОВДП. Те саме стосується червня, липня, серпня", – розповів Марченко.

"Так, виникне питання вересня: на нас чекає виплата у $900 млн за єврооблігаціями. Ми зараз над цим працюємо, але я не хотів би казати, що ми готуємо якесь рішення, чи готові щось пропонувати", – додав голова Мінфіну.

Як повідомлялося, наразі єврооблігації України з погашенням у вересні цього року котируються приблизно за 58,3% від номіналу, у вересні наступного року – 42%, у вересні-2024 – 35,9%, а у вересні-2032 – 26,5%.

Курс ВВП-варантів становить близько 31,1%, і останнім часом він зріс, що може бути пов'язане зі збільшенням очікувань учасників ринку значних темпів зростання економіки України після її обвалу в 2022 році, а отже – і зростання виплат за цими інструментами.

Автор: 

держборг (1097) Мінфін (2947) євробонди (631) Марченко Сергій (253)


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