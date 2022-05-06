Мінфін не бачить можливості для дострокового викупу єврооблігацій України

Міністерство фінансів наразі не бачить можливості для дострокового викупу єврооблігацій України, попри те, що їх ринкова вартість впала до близько 50% номіналу.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"По-перше, немає коштів на це, а по-друге, виникне запитання у наших партнерів – куди ви використовуєте наші гроші. Але ситуація дійсно сприятлива, аби і варанти викупити, і єврооблігації. Ми над цим працюємо. Не можна сказати, що Мінфін це постійно відкидає. Але поки що це не виглядає доцільним на конкретний момент часу", – сказав Марченко.

Він нагадав позицію Мінфіну про те, що Україна продовжить обслуговувати свої боргові зобов’язання.

"Можна скористатися моментом, але в подальшому нам це дуже нашкодить. Навіть розмови про потенційну реструктуризацію (держборгу, – ред.) дуже шкодять нам і нашим планам. У найближчу перспективу я не бачу жодних проблем із обслуговуванням зовнішнього боргу. За травень усі наші зовнішні виплати – дещо більше $200 млн. Це і ЄІБ, і МБРР, і МВФ, і частково – ОВДП. Те саме стосується червня, липня, серпня", – розповів Марченко.

"Так, виникне питання вересня: на нас чекає виплата у $900 млн за єврооблігаціями. Ми зараз над цим працюємо, але я не хотів би казати, що ми готуємо якесь рішення, чи готові щось пропонувати", – додав голова Мінфіну.

Як повідомлялося, наразі єврооблігації України з погашенням у вересні цього року котируються приблизно за 58,3% від номіналу, у вересні наступного року – 42%, у вересні-2024 – 35,9%, а у вересні-2032 – 26,5%.

Курс ВВП-варантів становить близько 31,1%, і останнім часом він зріс, що може бути пов'язане зі збільшенням очікувань учасників ринку значних темпів зростання економіки України після її обвалу в 2022 році, а отже – і зростання виплат за цими інструментами.