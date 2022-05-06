Росія завдала збитків українським портам на десятки мільярдів гривень, – Мінінфраструктури

Збитки від руйнування інфраструктури у морських портах України внаслідок російського військового вторгнення сягають десятків мільярдів гривень.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков на пресконференції, передають Порти України.

"Найбільш пошкоджена інфраструктура в морському порту "Маріуполь". Також є пошкоджена інфраструктура в порту "Бердянськ". У порту "Ольвія", який був нещодавно переданий у концесію катарській компанії. Є певні пошкодження також у порту "Чорноморськ", у порту "Миколаїв". Щодо тих пошкоджень, які мають місце в неконтрольованих нами портах, ми не можемо назвати точні цифри, тому що необхідно отримати доступ до цієї інфраструктури. Але уже сьогодні ми розуміємо, що ідеться про десятки мільярдів гривень", – сказав Васьков.

За його словами, більш точні цифри Мінінфраструктури зможе зафіксувати тоді, коли отримає доступ до інфраструктури портів, що перебувають на тимчасово окупованих росіянами територіях.

Нагадаємо, 2 травня Україна оголосила про тимчасове закриття чотирьох основних морських портів – "Бердянськ", "Маріуполь", "Скадовськ" і "Херсон". Це спричинено "неможливістю здійснювати обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних й інших пов’язаних із цим видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства". Оголошення має формальний характер, оскільки Росія блокувала або захопила морські порти після початку масштабного вторгнення 24 лютого.

Пізніше повідомлялося, що Україна зараз може забезпечити не більше 10% довоєнного товарообігу через морські порти.