Найбільша паливна компанія Китаю не планує збільшувати імпорт російської нафти

Китайська компанія PetroChina Co., що входить до складу державного нафтогазового гіганта China National Petroleum Corp., не планує збільшувати закупівлю російських нафти і газу зі знижками, наразі продовжуючи купувати енергоресурси в РФ лише за наявними контрактами.

Про це фінансовий директор компанії Чай Шоупін заявив під час презентації звіту про результати роботи компанії у першому кварталі, повідомляє Bloomberg.

Він уточнив, що чинні угоди з російськими контрагентами виконуються у звичайному режимі, а оплата за ними продовжує здійснюватися в доларах США або євро, незважаючи на міжнародні санкції проти кількох російських банків.

Як відзначає агентство, після вторгнення РФ в Україну кілька країн відмовилися від імпорту російської нафти, що змусило Росію намагатися продати її іншим покупцям з великими знижками. Зокрема, Індія сигналізувала про готовність купувати російську нафту за ціною нижче $70 за барель, що значно нижче ринкових цін, які значно перевищують $100 за барель.

PetroChina також планує активізувати свої зусилля з розвідки та видобутку нафти, оскільки вищі ціни на нафту сигналізують про нову реальність попиту та пропозиції, не пропонуючи конкретних деталей.

Як повідомлялося, за даними видання The Financial Times, приватні нафтопереробні підприємства Китаю таємно купують російську нафту зі значними знижками на тлі відмови від її придбання країнами Заходу.

Вони намагаються уникнути зайвої уваги до цих операцій, побоюючись запровадження вторинних санкцій США.