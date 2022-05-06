Україна вже засіяла 49% запланованих площ

Україна під час посівної 2022 року засіяла основними с/г культурами 7,1 млн га земель, що становить 49,3% від запланованих на поточний сезон 14,4 млн га, у тому числі за тиждень (28 квітня – 5) травня) засіяно 2,71 млн га.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як повідомляється, станом на 5 травня площа посівів соняшника становить 2,4 млн га (+1,03 млн га за тиждень), кукурудзи – 1,98 млн га (сіва почата на цьому тижні), ярого ячменю – 853,8 тис. га (посів закінчено), ярої пшениці – 186,1 тис. га (+10,3 тис. га), вівса – 153,5 тис. га (+9,5 тис. га), гороху - 116,3 тис. га (+3,3 тис. га).

Крім того, посівні площі під картоплею становлять 850,8 тис. га (+202,8 тис. га), соєю – 335,5 тис. га (+208,3 тис. га), цукровим буряком – 175,4 тис. га. га (+8 тис. га), ярим ріпаком – 26,2 тис. га (+5,2 тис. га), просом – 18,2 тис. га (+7,4 тис. га), гречкою – 5 тис га (+2,4 тис. га).

Сівбу ярих культур ранньої групи (пшениці, ячменю та вівса) повністю завершили 12 регіонів: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області.

За інформацією Держстату, посів озимих культур на зерно під урожай 2022 року проведено на площі 7,6 млн га, що на 0,3 млн га менше від показника 2021 року, зокрема: озимої пшениці та тритикале посіяно 6,5 млн га, що 0,3 млн га менше від показника 2021 року, жита посіяно 109 тис. га, або на 63 тис. га менше, ячменю посіяно 969 млн га, що на 163 тис. га менше, посів озимого ріпаку проведено на площі 1,41 млн га, що на 442 тис. га більше від показника 2021 року.

Раніше повідомлялося, що аграрії отримали пільгових кредитів на посівну на 20 млрд грн.