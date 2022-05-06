Google заборонив розробникам з Росії завантажувати оновлення платних програм

Американська компанія Google заборонила користувачам та розробникам із Росії завантажувати та оновлювати платні програми в Google Play.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає 9to5google.

Як зазначається, ще в березні Google через санкції закрила можливість купувати додатки та підписки для Android в Росії.

Тепер Google Play "блокує завантаження платних програм і оновлень платних додатків у Росії з 5 травня 2022 року".

Компанія називає "зусилля щодо дотримання вимог" відповідальними за цю останню політику. Немає ніяких змін у безкоштовних програмах, як говорить Google у запитаннях і відповідях своєї статті підтримки з цього приводу:

"Ви все ще можете публікувати нові безкоштовні програми та оновлювати наявні безкоштовні програми. Оновлення платних програм заблоковано з міркувань відповідності", – сказано в блозі компанії.

10 березня в Росії було призупинено виставлення рахунків через Google Play через вторгнення Росії в Україну. Це вплинуло на покупки нових додатків, платежі за підписку та покупки в додатках (IAP).

Тоді Google заявив, що користувачі все ще можуть отримати доступ до програм та ігор, які вже були завантажені або придбані.

Google рекомендував розробникам відкласти поновлення платежів (що можливе на термін до одного року). Іншою можливістю для розробників було зробити програми безкоштовними або видалити платну підписку "під час цієї паузи". Це було рекомендовано для програм, які надають "критичну послугу для користувачів, яка забезпечує їх безпеку та надає доступ до інформації".