Міжнародна газова спілка припинила співпрацю з російськими компаніями

Міжнародна газова спілка (МГС, IGU), членом якого від Росії є "Газпром", призупинив будь-яку участь компаній з Російської Федерації у своїй діяльності.

Як повідомив представник оргкомітету Міжнародного газового конгресу (МГК), який проводить МГС, рішення ухвалено безстроково, пише російський Інтерфакс.

Він уточнив, що у зв'язку з цим Корейський газовий союз, який приймає у 2022 році МГК, не зможе забезпечити подальшу участь суб'єктів РФ у Конгресі ні для виступів, ні для участі делегацій, ні для участі у виставці чи спонсорстві.

МГК також відмовив журналістам російського Інтерфаксу в акредитації.

Традиційно найбільші газові компанії Росії – "Газпром" та "Новатек" – брали участь у МГК. Їхні керівники Олексій Міллер і Леонід Міхельсон раніше були вказані серед спікерів конгресу в Кореї. Зазвичай, компанії встановлювали свої стенди на виставках, де проводили переговори з міжнародними партнерами.

"Газпром" планував витратити на будівництво стенду на виставці в корейському місті Тегу, де мав пройти конгрес, 137 млн ​​рублів, випливає з даних скасованої закупівлі компанії. У закупівельній документації концерну також повідомлялося про плани "Новатеку" побудувати свій стенд.

Членами МГС є 160 асоціацій та корпорацій газової галузі, що становлять понад 95% світового газового ринку.