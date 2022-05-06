"Ощадбанк" відновив кредитні ліміти за зарплатними картками
"Ощадбанк" із 1 травня поновив встановлення кредитних лімітів для клієнтів, які отримують в банку заробітну плату або пенсію.
Про це йдеться в повідомленні банку.
Кредитна лінія встановлюється за бажанням клієнта в розмірі до 15 тис. грн, строком на 60 місяців. При цьому довідка про доходи не вимагається.
При розрахунках карткою в торговельно-сервісній мережі та інтернеті, як і раніше, діє грейс-період: до 92 днів пільговий період на обрану категорію покупок та до 62 днів – на всі інші категорії покупок під 0,001% річних.
Раніше повідомлялося, що державний "Ощадбанк" завершив перший квартал 2022 року з прибутком у 243,56 млн грн, що на 8,78 млн грн менше, ніж за аналогічний період роком раніше.
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