"Ощадбанк" відновив кредитні ліміти за зарплатними картками

"Ощадбанк" із 1 травня поновив встановлення кредитних лімітів для клієнтів, які отримують в банку заробітну плату або пенсію.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Кредитна лінія встановлюється за бажанням клієнта в розмірі до 15 тис. грн, строком на 60 місяців. При цьому довідка про доходи не вимагається.

При розрахунках карткою в торговельно-сервісній мережі та інтернеті, як і раніше, діє грейс-період: до 92 днів пільговий період на обрану категорію покупок та до 62 днів – на всі інші категорії покупок під 0,001% річних.

Раніше повідомлялося, що державний "Ощадбанк" завершив перший квартал 2022 року з прибутком у 243,56 млн грн, що на 8,78 млн грн менше, ніж за аналогічний період роком раніше.