Фінський виробник хімікатів Kemira йде з Росії

Фінський виробник хімікатів Kemira залишає російський ринок і припиняє операції в РФ.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Компанія 1 березня оголосила про рішення припинити постачання до Росії та Білорусі у зв'язку з російським вторгненням в Україну і зараз продовжує підготовку до згортання бізнесу.

"Повне завершення процесу займе деякий час", зокрема через вимоги законодавства, зазначається в повідомленні.

Штат Kemira у РФ налічував 45 осіб. У 2021 році на російський ринок припало близько 3% виручки компанії, при цьому переважно вона припадала на целюлозно-паперовий сектор.

Kemira в основному виробляє хімічні речовини для паперової та целюлозної промисловості, для очищення стічних вод, а також для нафтової та гірничодобувної промисловості. Виручка у 2021 році становила 2,7 млрд євро, кількість підприємств – 62, кількість співробітників – близько 5 тис. Продукція компанії продається у 100 країнах.