Дефіцит держбюджету у квітні сягнув 90 мільярдів, – Марченко

За оперативною інформацією, у квітні 2022 року дефіцит загального фонду держбюджету України становить 89,7 млрд грн.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"По загальному фонду минулого місяця надійшло близько 76,2 млрд грн, що відповідає 79,5% довоєнних планів", – зазначив Марченко.

Надходження від податкової до загального фонду бюджету склали у квітні майже 45 млрд грн, від митниці – 8,3 млрд грн, і 22 млрд грн – це грантова допомога.

"Порівняно з березнем митниця трохи додала: у березні просідання митних надходжень складало 80%, зараз це близько 75%. Деякі покращення є. Враховуючи діючі пільги з розмитнення імпорту, можна сказати, що ситуація трохи покращилась і бізнес збільшує обсяг розмитнених товарів. Але тут потрібен більш глибокий аналіз. Що стосується пріоритетних видатків на оборону, безпеку та соціальне забезпечення – ми їх усі проводимо у повних обсягах", – підкреслив міністр.

Він також повідомив, що у квітні було запозичено 50 млрд грн з боку Нацбанку, ще до 30 млрд грн або до $1 млрд – за рахунок військових облігацій, решта – це валютні надходження.

"Скажімо, останній транш у березні надійшов від Європейського інвестиційного банку – 239 млн євро, все пішло в бюджет, ми перепрофілювали проекти. 5 квітня надійшло 300 млн євро кредиту від Франції, 6 квітня – 44,6 млн євро від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також ми розмістили ОВДП на 174 млн євро. 11 квітня – грант від ЄС, 120 млн євро. 14 квітня – Світовий банк в рамках проєкту щодо поліпшення охорони здоров’я перерахував $4 млн. 19 квітня надійшов $31 млн кредит від МБРР. Також від мультидонорського трастового фонду Світового банку надійшло $88,6 млн 19 квітня", – розказав Марчено.

За його словами, також надійшли валютні ОВДП у 33 млн євро і майже $82 млн, а також – канадський кредит $236,2 млн. 25 квітня надійшли кошти від Німеччини – 150 млн євро кредиту на підтримку МСБ, домовленість з щодо якого була досягнута ще в березні 2020 року.

29 квітня надійшли кошти мультидонорського трастового фонду Світового банку в розмірі 88,5 млн євро і в той же день – перший транш від США, Норвегії та Австрії у 495 млн євро.

"Звичайно, цих коштів під те, що ми планували раніше, недостатньо. Але вмикається менеджмент ліквідності. Деякі квітневі видатки проведемо в травні, відповідно вони обліковуватимуться у травні. Але ж і березневі видатки ми частково закривали квітневими надходженнями: вони у нас стояли у розписі на березень, але по касі пройшли у квітні і нам для цього потрібна була квітнева ліквідність. Відтак, квітень ми закрили", – резюмував Марченко.