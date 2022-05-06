Європа хоче в 10 разів збільшити випуск установок для виробництва водню

Член Єврокомісії з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон провів зустріч із керівниками 20 підприємств, що випускають установки для виробництва водню (електролізери), на якій було досягнуто домовленості про десятикратне збільшення виробничих потужностей галузі.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

"Чистий водень необхідний для скорочення промислових викидів вуглецю і сприяє нашій енергетичній незалежності від Росії. Ми не можемо гаяти час. Ось чому ця європейська зустріч високого рівня з електролізерами така своєчасна", – сказав Бретон.

"Промисловість погодилася збільшити удесятеро потужності з виробництва електролізерів у Європі. Комісія підтримає це значне промислове розширення з метою лідерства в технологіях екологічно чистої енергії завтрашнього дня", – заявив єврокомісар.

Бретон та лідери галузі підписали спільну заяву, в якій промисловість зобов'язалася збільшити потужності для випуску подібних установок удесятеро до 2025 року.

Це, як вважають у Єврокомісії, дозволить до 2030 року щороку виробляти у Євросоюзі 10 млн тонн відновлюваного водню, що є метою, визначеною у програмі скорочення залежності країн ЄС від російських енергоносіїв REPowerEU.

Раніше у звіті консорціум Ready4H2, що об’єднує газорозподільні компанії з 16 країн Європи та України, зазначалося, що водень може забезпечити 24% енергобалансу ЄС до 2050 року.