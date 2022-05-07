"Укрзалызниця" відновила залізничне сполучення з Ірпенем

В Ірпені, що на Київщині відновили залізничне сполучення – туди вперше за останні тижні прибула електричка.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин у Telegram.

"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка. Дякую керівництву та колективу "Укрзалізниці", міністру інфраструктури Олександру Кубракову, керівнику Офіса президента й нашому президенту за сприяння у швидкому відновленні нашого легендарного мосту", – зазначив він.

Як додав Кубраков, залізничний міст в Ірпені, який був зруйнований під час бойових дій, відбудували менше ніж за місяць.

Загалом за час деокупації Київщини вдалося ідновити рух на 30 переправах.

"Попереду відкриття залізничного сполучення з Бучею, Ірпенем, Ворзелем, Бородянкою та іншими населеними пунктами Київщини. На маршруті курсуватимуть поїзди Kyiv City Express", – написав міністр інфраструктури у Telegram.

Також ін подякував залізничникам Львівського мостобудівельного загон та фахівцям Державної спецслужби транспорту, які працювали над відновленням мосту.