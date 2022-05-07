Мінсоцполітики перерахувало на виплати допомоги на проживання переселенцям понад 5 мільярдів

Упродовж квітня на виплату допомоги на проживання Міністерство соціальної політики спрямувало до "Ощадбанку" понад 5,2 млрд грн п’ятьма траншами.

Про це повідомила міністерка соцполітики Марина Лазебна, передає пресслужба відомства.

Зокрема цього тижня було перераховано п’ятий транш в розмірі 1,1 млрд грн. Зазначається, що "Ощадбанк" найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках.

"На сьогодні 2,7 мільйона людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану. Близько 500 тисяч заяв надійшли через "Дію". Частина з них зараз доопрацьовуються органами соціального захисту, командами Мінцифри та Мінсоцполітики", – зауважила Лазебна.

Водночас ще не всі заяви надійшли з регіонів. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші – повільніше.

"Тому якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Один транш в травні ми вже перерахували, наступного тижня плануємо чергове спрямування коштів людям", – наголосила міністерка.

Також вона нагадала, що згідно з рішенням Уряду за заявами на допомогу від імені малолітніх дітей, які переміщені без супроводу законних представників, допомога буде також виплачена, починаючи з березня, якщо заява подана до 15 травня.

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в розмірі 3 тис. грн для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тис. грн – для інших осіб.

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

Крім того, виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.