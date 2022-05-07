Зеленський наголосив на необхідності усунення черг на АЗС

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності усунення черг на українських заправних станціях.

Про це він зазначив під час наради щодо актуальних питань діяльності виконавчої влади, передає пресслужба Офісу президента.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у взаємодії з МЗС триває робота щодо надання Україні зеленого коридору в портах Східної Європи, що є наразі головним вузьким місцем у логістиці постачання пального в країну.

Також було наголошено на необхідності укладання довгострокових контрактів і накопичення державного резерву пального.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко доповів про стан виконання державного бюджету в умовах воєнного стану. Так, країна завершила квітень з дефіцитом у 125 млрд грн. При цьому надходження від податкової та митниці становили 53 млрд грн, що перевищило очікування. На травень заплановано 57 млрд грн надходжень.

За словами міністра, щомісячний дефіцит планують погашати завдяки міжнародним грантам і кредитам. Тривають переговори про міжнародні гранти в обсязі $11 млрд, з них $5 млрд наша держава вже отримала.