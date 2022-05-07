Кількість зупинених підприємств скоротилася до 17% – Нацбанк

Станом на кінець квітня кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася до 17% порівняно з 32% на початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Національного банку, передає Укрінформ.

"Кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, скоротилася майже вдвічі порівняно з початком воєнних дій (з 32% до 17%). Утім 60% підприємств працює нижче довоєнного рівня завантаженості, майже 23% – більш ніж удвічі", – зазначають у регуляторі.

Водночас малий та середній бізнес відновлюється повільніше, ніж великий.

За даними Нацбанку, наприкінці квітня найбільше підприємств працювало у сільському господарстві, також відновлювали роботу транспорт та переробна промисловість. Найскладніша ситуація спостерігається у будівництві та видобувній промисловості, значно нижче довоєнного рівня залишається завантаженість торгівлі.

У металургії частину потужностей втрачено чи законсервовано. У квітні деякі підприємства галузі відновили роботу, проте працюють лише на 40-50% потужностей через ускладнену логістику та збут. Зазнав численних втрат і сектор машинобудування: частина підприємств на півдні та сході зруйновані (Азовський судноремонтний завод) або зупинені (НКМЗ), деякі – у процесі релокації.

Підприємства харчової промисловості у західних областях уже працюють на повну потужність, у звільнених регіонах (Київщина, Сумщина, Чернігівщина) – активно відновлюють виробництво. Зниження споживчого попиту в галузі частково компенсує державне замовлення.

Натомість деокупація півночі, релокація потужностей на захід, а також збільшення потреб оборонного сектору (одяг, бронежилети, підсумки тощо) сприяли пожвавленню легкої промисловості. Окремі фармацевтичні компанії навіть в умовах війни виводять на ринок нові продукти та ведуть перемовини про залучення іноземних інвестицій

За даними підприємств, крім порушеної логістики та втрати ринків збуту, роботу бізнесу обмежують комендантська година, заблоковані порти, погіршення платіжної дисципліни, окуповані або зруйновані потужності, закриті реєстри.