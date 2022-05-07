В Україні арештували рахунки "дочки" Росатома

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно з Нацполіцією за матеріалами СБУ передано кошти резидента РФ у сумі понад 3 млн грн в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Слідством встановлено, що в місті Києві здійснює свою діяльність ТОВ "Росатом Східна Європа", засновником якого з часткою 99,9% є резидент РФ, який на 100% належить юридичній особі ОАО "Атомный энергопромышленный комплекс". Останній у свою чергу на 100% належить державній корпорації по атомній енергії "Росатом", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кінцевим бенефіціаром з часткою 100% долі в ТОВ "Росатом Східна Європа" є державна структура, підконтрольна уряду РФ, а тому "є значний ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ "Росатом Східна Європа" на шкоду державній безпеці України"

Тож, у межах слідства банківські рахунки вказаного резидента РФ заарештовано, а кошти, розміщені на них в розмірі понад 3 млн грн, передано в управління АРМА.