Україна отримає $1,5 мільярда від Світового банку для оплати роботи бюджетників

Кабінет міністрів схвалив рішення про утворення делегації від України для участі у переговорах з представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зазначається, що у квітні Світовий банк надав пропозицію українському уряду для старту підготовки нового інвестиційного проєкту з невідкладної підтримки надання державних послуг в Україні.

У межах цього проєкту за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку Україна отримає позику у розмірі $1,49 млрд.

Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.