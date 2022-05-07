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Новини
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Україна отримає $1,5 мільярда від Світового банку для оплати роботи бюджетників

банк,всемирный

Кабінет міністрів схвалив рішення про утворення делегації від України для участі у переговорах з представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зазначається, що у квітні Світовий банк надав пропозицію українському уряду для старту підготовки нового інвестиційного проєкту з невідкладної підтримки надання державних послуг в Україні.

У межах цього проєкту за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку Україна отримає позику у розмірі $1,49 млрд.

Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.

Автор: 

Світовий банк (582) Кабмін (7803) США (4973)


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Цікаво, у 95 бригаді погасили заборгованість по зарплатні ?
Звісно воюють не за грощі, але як що Зе обіцяв 100 К, то хай виконує.
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08.05.2022 22:20 Відповісти

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