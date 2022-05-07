Україна отримає $1,5 мільярда від Світового банку для оплати роботи бюджетників
Кабінет міністрів схвалив рішення про утворення делегації від України для участі у переговорах з представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Зазначається, що у квітні Світовий банк надав пропозицію українському уряду для старту підготовки нового інвестиційного проєкту з невідкладної підтримки надання державних послуг в Україні.
У межах цього проєкту за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку Україна отримає позику у розмірі $1,49 млрд.
Кошти будуть спрямовані на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.
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Звісно воюють не за грощі, але як що Зе обіцяв 100 К, то хай виконує.