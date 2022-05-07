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Кабмін направив 360 мільйонів на закупівлю та ремонт озброєння для ЗСУ

оружие,вооружение

Кабінет міністрів прийняв проєкт розпорядження "Деякі питання використання коштів спеціального фонду державного бюджету у 2022 році".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що за ініціативою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проєктом акта передбачається додатково спрямувати залишок невикористаних коштів у сумі 359 млн грн Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб ЗСУ.

У Мінфіні нагадали, що уряду дозволено спрямувати у 2022 році залишки коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду держбюджету від внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

Автор: 

армія (203) Мінфін (2950) ЗСУ (382)


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