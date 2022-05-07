Уряд виділив Мін’юсту 45 мільйонів на утримання військовополонених
Кабінет міністрів виділив Міністерству юстиції 44,7 млн грн на заходи щодо тримання військовополонених.
Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тараса Мельничук у Telegram.
"Виділено Міністерству юстиції України 44723,4 тис. гривень для здійснення заходів щодо тримання військовополонених у таборах та дільницях для тримання військовополонених відповідно до норм міжнародного права", – наголосив він.
Як повідомлялося, Кабмін направив 359 млн грн на закупівлю та ремонт озброєння для потреб ЗСУ.
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Dima30
показати весь коментар07.05.2022 23:16 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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Serg KS #461672
показати весь коментар08.05.2022 19:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nina Surinamskaya
показати весь коментар08.05.2022 21:57 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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