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Уряд виділив Мін’юсту 45 мільйонів на утримання військовополонених

полонені

Кабінет міністрів виділив Міністерству юстиції 44,7 млн грн на заходи щодо тримання військовополонених.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тараса Мельничук у Telegram.

"Виділено Міністерству юстиції України 44723,4 тис. гривень для здійснення заходів щодо тримання військовополонених у таборах та дільницях для тримання військовополонених відповідно до норм міжнародного права", – наголосив він.

Як повідомлялося, Кабмін направив 359 млн грн на закупівлю та ремонт озброєння для потреб ЗСУ.

Автор: 

Мін’юст (636) полонені (6)


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той самий кабмін ,що перенаправив "непотрібні" міноборони майже десять млрд.грн на "велике будівництво".https://t.me/state_budget/665
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07.05.2022 23:16 Відповісти
Пишешь Расстрелять ***** тех орков и все! И там расстреляют аналогично наших пленных надеюсь дошло, другое дело не выделять средства в таком объёме и ещё приезжай сюда и вставай в строй и на защиту страны ,если тебе меньше 60
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08.05.2022 19:34 Відповісти
а не простіше щоб мамашки їхні сами сплачували за утиримання цих покидьків???
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08.05.2022 21:57 Відповісти

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