Уряд виділив Мін’юсту 45 мільйонів на утримання військовополонених

Кабінет міністрів виділив Міністерству юстиції 44,7 млн грн на заходи щодо тримання військовополонених.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тараса Мельничук у Telegram.

"Виділено Міністерству юстиції України 44723,4 тис. гривень для здійснення заходів щодо тримання військовополонених у таборах та дільницях для тримання військовополонених відповідно до норм міжнародного права", – наголосив він.

Як повідомлялося, Кабмін направив 359 млн грн на закупівлю та ремонт озброєння для потреб ЗСУ.