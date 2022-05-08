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Дії Кремля посилюють кризу на енергетичних ринках, – глава МЕА

мэа

Світова спільнота зіткнулася з першою глобальною енергетичною кризою, ситуація на ринках посилюється на тлі санкцій проти Росії та дій Кремля.

Про це заявив глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми перебуваємо посеред першої глобальної енергетичної кризи. У 1970-х роках ми спостерігали нафтову кризу з великими наслідками для економіки та інфляції. Але вона стосувалася лише нафти", – повідомив Біроль.

Він нагадав, що Росія є найбільшим світовим експортером нафти та природного газу. Санкції проти неї, на думку Біроля, а також політичні рішення Кремля мають великий вплив на енергетичний ринок.

"У такому разі надто оптимістично вважати, що нинішня волатильність на енергетичному ринку скоро закінчиться, і ми повернемося до часів нижчих цін та стабільної ринкової кон'юнктури", – зазначив голова МЕА.

Він додав, що наразі агентство працює з владою багатьох країн, щоб скорочення використання російських енергоресурсів супроводжувалося мінімальними впливами на їхню економіку.

Автор: 

росія (14437) санкції (4488) МЕА (73)


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