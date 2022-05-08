Без газопостачання залишаються більше 216 тисяч абонентів, – Міненерго

За минулу добу відновлено електропостачання близько 9,6 тис. українських споживачів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

Зокрема, у Київській області – 4 тис., Донецькій – 2,8 тис., Харківській – 1,5 тис., Херсонській – 800, Кіровоградській – 300, Миколаївській – 200 споживачам.

Газопостачання відновлено 1 380 абонентам.

Станом на 8 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 811 населених пунктів, загалом близько 707 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 328 тис. споживачів, Харківській – 171 тис., Луганській – понад 92,7 тис.

Без газопостачання залишаються понад 216,5 тис. абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.