Країни G7 зобов'язалися поетапно припинити імпорт російської нафти

Країни "Великої сімки" взяли на себе зобов'язання щодо поетапного припинення або заборони імпорту російської нафти.

Про це йдеться в заяві Білого Дому.

"Це сильно вдарить по головній артерії путінської економіки та позбавить його доходів, необхідних для фінансування війни", – сказано в заяві.

G7 також зобов’язалася працювати разом, щоб забезпечити стабільні глобальні постачання енергії, одночасно прискорюючи зусилля щодо зменшення залежності від викопного палива.

Раніше повідомлялося, що китайська компанія PetroChina Co., що входить до складу державного нафтогазового гіганта China National Petroleum Corp., не планує збільшувати закупівлю російських нафти і газу зі знижками, наразі продовжуючи купувати енергоресурси в РФ лише за наявними контрактами.