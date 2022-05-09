Канада скасує всі мита на українські товари

Канада слідом за Великою Британією та ЄС скасує всі мита на імпорт товарів з України.

Про це оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс-Україна.

"Скасувавши мита на один рік, Канада продовжить підтримувати економіку України, забезпечивши безмитне ввезення українських товарів до Канади", – зазначається у повідомленні канадського Міністерства фінансів.

Воно вказує, що хоча більшість товарів з України ввозяться до Канади безмитно відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною (CUFTA), мита, як і раніше, застосовуються до певних товарів.

Запропонований захід набуде чинності після затвердження та реєстрації відповідного рішення уряду. Потім Агентство прикордонних послуг Канади випустить митне повідомлення з детальним описом того, як імпортери можуть скористатися цим рішенням.

Мінфін зазначив, що з 2019 по 2021 рік український експорт до Канади в середньому становив 170,8 млн канадських доларів на рік, а Канада збирала з цих товарів близько 2,6 млн канадських доларів мит.