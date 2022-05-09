Канада розробляє нові санкції проти російських олігархів, – Трюдо

Канада розробляє нові санкції проти російських олігархів.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми також розробляємо нові санкції на олігархів, близьких людей до режиму та організацій у Росії. Ми також закликатимемо нові можливості фондування, щоб розвивати громадянське суспільство", – сказав Трюдо.

Він зазначив, що країни G7 продовжуватимуть вводити суворі санкції, зменшувати залежність від енергоресурсів з Росії та боротися з дезінформацією, яка надходить із Росії.

"Ми також будемо поруч, щоб відбити всі виклики, які створює Путін, зокрема продовольчу небезпеку", – підкреслив Трюдо.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз заморозив активи олігархів з Росії та Білорусі вартістю 30 млрд євро.