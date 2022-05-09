Канада виділить Україні $1,5 мільярда за рік, – Зеленський
Канада прийняла рішення виділити Україні $1,5 млрд на рік і вже $0,5 млрд країна отримала.
Пр це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Києві після переговорів з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає Інтерфакс-Україна.
"Гроші – це також зброя. Канада сьогодні ухвалила рішення виділити $1,5 млрд на рік і $0,5 млрд ми вже отримали. Це сильна допомога. Канада друга після США щодо обсягу допомоги", – сказав він.
Водночас Зеленський знову наголосив на підтримці зброєю.
"Нам не вистачає важкої зброї. Ми всі чудово знаємо, які держави мають технічну можливість, у яких панує мир, зброя не застосовується, які держави можуть нам цю зброю передати", – сказав він.
Як повідомлялося, Канада на рік скасує всі мита на імпорт товарів із України.
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