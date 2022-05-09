Українці зібрали на армію через "Дію" понад 300 мільйонів

Українці зібрали понад 300 млн грн на українську армію через застосунок "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що до збору коштів долучилися більше як 280 тисяч людей.

"Завдяки вашим донатам фонд "Повернись живим" забезпечує всі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, комплектами для розмінування та іншою високоточною технікою", – йдеться у повідомленні.

Щоб перевести кошти на допмогу армії через "Дію", потрібно зайти в застосунок, на головному екрані натиснути "Допомогти армії", ввести суму внеску та реквізити картки.