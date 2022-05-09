Ціни на газ у квітні перевищили $1200 за тисячу кубометрів, – Мінекономіки

Фактична ціна реалізації природного газу в Україні за квітень 2022 року становила 35,93 тис. грн або $1228,2 за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Так, ціна реалізації газу за минулий місяць на 22,3% вища за ціну в березні у доларовому еквіваленті, коли вона становила $1004,6 (29,39 тис. грн) за тисячу кубометрів.

Ціну розраховано відповідно до вимог Податкового кодексу.

Як повідомлялося, з квітня 2022 року набув чинності закон №7038-д, який запроваджує механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу залежно від трьох рівнів цін його реалізації – до $150/тис. куб. м, від $150 до $400 та понад $400. Підвищена рента встановлена ​​на надприбуткову частину ціни понад $400.

Розрахунок ціни реалізації газу, від якої розраховується рента, визначається як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF. Раніше рента обчислювалася лише з митної вартості імпорту.