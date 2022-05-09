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Новини
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Греція допомагає Росії обходити санкції, – Die Welt

греция

Танкери з російською нафтою продовжують заходити в європейські порти на тлі спроб Євросоюзу обмежити можливості РФ з експорту цього енергоресурсу.

Як повідомляє Die Welt, обходити цю заборону Роії зараз допомагає Греція, передає Укрінформ.

Зазначається, що грецькі судновласники розширюють бізнес з РФ – у квітні частка Греції в транспортуванні російської нафти зросла втричі в порівнянні з 2021 роком.

Дані лондонського судноплавного реєстру Lloyd's List показують, що з початку війни 24 лютого з РФ щодня вивозилося близько 4,5 млн барелів сирої нафти на суму близько $509 млн. Усього у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів, із яких 76 під грецьким прапором.

Наприклад, наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Зросла також кількість відправлень до Індії, Китаю та Південної Кореї.

За даними Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), РФ щодня експортує 7 млн барелів нафти та нафтопродуктів.

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Греція (211) нафта (4852) росія (14441) санкції (4490)


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То есть в головах должно остаться, что ПЛОХИЕ ГРЕКИ помогают России обходить санкции.
А кто, благодаря этой помощи получает нефть, ну то таке

Все помнят белорусские креветки ?!
Так вот в ближайшем будущем вся Европа будет сидеть на греческой нефти, а может и угле с газом.
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09.05.2022 13:17 Відповісти
Хай ідуть всі "обходчікі" санкцій по адресі руского корабля.
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09.05.2022 14:22 Відповісти
Краще б Греція допомагала виводити маріупольчан з Маріуполя, бо там ще десятки тисяч людей залишилось.
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09.05.2022 14:21 Відповісти
Это значит на Грецию нужно наложить санкции!
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09.05.2022 16:38 Відповісти

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