Греція допомагає Росії обходити санкції, – Die Welt

Танкери з російською нафтою продовжують заходити в європейські порти на тлі спроб Євросоюзу обмежити можливості РФ з експорту цього енергоресурсу.

Як повідомляє Die Welt, обходити цю заборону Роії зараз допомагає Греція, передає Укрінформ.

Зазначається, що грецькі судновласники розширюють бізнес з РФ – у квітні частка Греції в транспортуванні російської нафти зросла втричі в порівнянні з 2021 роком.

Дані лондонського судноплавного реєстру Lloyd's List показують, що з початку війни 24 лютого з РФ щодня вивозилося близько 4,5 млн барелів сирої нафти на суму близько $509 млн. Усього у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів, із яких 76 під грецьким прапором.

Наприклад, наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Зросла також кількість відправлень до Індії, Китаю та Південної Кореї.

За даними Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), РФ щодня експортує 7 млн барелів нафти та нафтопродуктів.