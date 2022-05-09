Кличко оцінив втрати бюджету Києва через війну у 20 мільярдів

Міський бюджет Києва, через російську агресію, недоотримає, за попередніми підрахунками, третину надходжень – понад 20 млрд грн.

Про це київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі радіо "НВ", передає пресслужба КМДА.

Він зазначив, що точно підрахувати сьогодні – неможливо, оскільки війна триває.

"По місяцях говорити не зовсім коректно. Бо бюджет складається на рік. Загалом за 2022 рік ми, за попередніми підрахунками, недоотримаємо третину бюджету. Тобто, понад 20 млрд грн. Але, підкреслю, це – попередні розрахунки", – наголосив Кличко.

Також він зазначив, що економіка міста потроху оживає. Повертається до роботи бізнес. Крім того, у столиці зростає відсоток сплати за надані комунальні послуги.

"Наприклад, за березень в столиці за комунальні послуги сплатили 55% киян. І я дуже вдячний їм за це. Бо ці кошти пішли на необхідні матеріали. На зарплату працівникам підприємств, які, часто ризикуючи життям, забезпечують багатомільйонне місто всіма сервісами", – наголосив Кличко.