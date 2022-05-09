Єврооблігації України подорожчали за тиждень на 4,5%

Котирування українських єврооблігацій за минулий тиждень, коли відбулася донорська конференція у Варшаві, зросли в середньому на 4,5%, повністю відігравши падіння позаминулого тижня.

За інформацією Bloomberg, ціна найкоротших паперів з погашенням у вересні 2022 року піднялася на 4,4% і до кінця дня п'ятниці, 6 травня, становила 58,6% номіналу, передає Інтерфакс-Україна.



З урахуванням близькості терміну виплат це знизило їхню прибутковість до погашення до 236,6% проти 246,4% річних тижнем раніше, тоді як ставки паперів з погашенням у 2023-2025 роках впали за тиждень на 2-2,7 відсоткових пункта (в.п.), а довгострокові – на 1-1,6 в.п.



Зокрема, єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 92,1% річних, у 2024 році – 64,2% річних, у 2025 році – 48,6%, у 2026 році – 40,5%.



Ставки за паперами із погашенням у 2027-2029 роках знизилися до 35,9-30,1%, а найбільш "довгих" з погашенням у 2032-2033 роках – до 25,9-25,1%.



Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 44,3%, у 2030 році – 24,1%, що відповідно на 1 в.п. та 0,9 в.п. нижче за показники тижневої давності.



Водночас, порівняно з рівнем 29 березня, коли котирування єврооблігацій України підскочили на оптимістичних настроях інвесторів після українсько-російських переговорів у Стамбулі, вони залишаються нижчими в середньому на 21%.



ВВП-варранти за цей час втратили в ціні лише 4,4%. Зокрема, минулого тижня їхня ціна зросла ще на 5,7% після 6,8% тижнем раніше і зараз становить близько 31,7% від номіналу. Така динаміка може бути пов'язана зі збільшенням очікувань учасників ринку значних темпів зростання економіки України після її обвалу у 2022 році, а отже – і зростання виплат за ВВП-варрантами.